Saint-Paul-de-Fenouillet

TRADITIONNEL FEU DE LA SAINT JEAN

Saint-Paul-de-Fenouillet Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-23

Cette année, nous renouons avec la tradition de l’arrivée de la flamme du Canigou par les enfants, suivie du traditionnel partage de la grillade et verre de muscat des producteurs locaux. Animation musicale.

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Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie comitedesfeteslefoyer@gmail.com

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English :

This year, we are reviving the tradition of the arrival of the Canigou flame by the children, followed by the traditional sharing of grilled meats and a glass of Muscat wine from local producers. Musical entertainment.

L’événement TRADITIONNEL FEU DE LA SAINT JEAN Saint-Paul-de-Fenouillet a été mis à jour le 2026-06-02 par BIT DE SAINT PAUL DE FENOUILLET