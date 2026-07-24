Informations pratiques

Beaumont

Le Puy Grand Fête

Chapelle Du Puy Grand Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Ballet de danse contemporaine de Mélanie Delsol-Felin

Concert de vielle de Patrick et Pierre-François Graval .

Chapelle Du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuygrand@gmail.com

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English : Le Puy Grand Fête

L’événement Le Puy Grand Fête Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes