AGENDA · Beaumont
Le Puy Grand Fête Beaumont
samedi 1 août 2026 · Beaumont
Informations pratiques
Beaumont
Le Puy Grand Fête
Chapelle Du Puy Grand Beaumont Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Ballet de danse contemporaine de Mélanie Delsol-Felin
Concert de vielle de Patrick et Pierre-François Graval .
Chapelle Du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuygrand@gmail.com
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English : Le Puy Grand Fête
L’événement Le Puy Grand Fête Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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