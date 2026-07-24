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AGENDA · Beaumont

Le Puy Grand Fête Beaumont

samedi 1 août 2026 · Beaumont

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Adresse
Chapelle Du Puy Grand
Ville
19390 Beaumont
Département
Corrèze
Tarif

Beaumont

Le Puy Grand Fête

Chapelle Du Puy Grand Beaumont Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-01

Ballet de danse contemporaine de Mélanie Delsol-Felin
Concert de vielle de Patrick et Pierre-François Graval   .

Chapelle Du Puy Grand Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   acpuygrand@gmail.com

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English : Le Puy Grand Fête

L’événement Le Puy Grand Fête Beaumont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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