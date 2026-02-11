Le quartier de l’Abbaye des Prés et ses villas Art déco Douai

Le quartier de l’Abbaye des Prés et ses villas Art déco

Rue Saint-Albin Douai Nord

François, Martine ou encore Charles ? Des prénoms qui ont donné une personnalité à des villas remarquables de l’entre-deux guerres de cette rue douaisienne pas comme les autres.

English :

François, Martine or Charles? These are the names that have given personality to the remarkable interwar villas on this unique Douais street.

