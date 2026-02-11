Le quartier de l’Abbaye des Prés et ses villas Art déco Douai
Le quartier de l’Abbaye des Prés et ses villas Art déco
Rue Saint-Albin Douai Nord
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-19
2026-04-19
François, Martine ou encore Charles ? Des prénoms qui ont donné une personnalité à des villas remarquables de l’entre-deux guerres de cette rue douaisienne pas comme les autres.
English :
François, Martine or Charles? These are the names that have given personality to the remarkable interwar villas on this unique Douais street.
