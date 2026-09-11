Le quartier de Trianon et sa Cité-Jardin Place des Martyrs de la Résistance Rouen

dimanche 8 novembre 2026 · Place des Martyrs de la Résistance · Rouen

Informations pratiques

Rouen

Le quartier de Trianon et sa Cité-Jardin

Place des Martyrs de la Résistance Devant l’entrée sud du Jardin Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-08

Au sud du Jardin des Plantes, le quartier de Trianon se transforme dans les années 1920 et 1930. Entre cité-jardin, maisons bourgeoises, école et immeubles d’un nouveau genre, partez à la rencontre de ces réalisations.

Dimanche 08 novembre 2026, 15h00

Rendez-vous Entrée Sud du Jardin des Plantes, place des Martyrs de la Resistance, Rouen

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/le-quartier-de-trianon-et-sa-cite-jardin .

Place des Martyrs de la Résistance Devant l’entrée sud du Jardin Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

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English : Le quartier de Trianon et sa Cité-Jardin

L’événement Le quartier de Trianon et sa Cité-Jardin Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme