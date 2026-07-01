Le Quiz de l’espace !, La bonne pioche, Orléans

Informations pratiques

Le Quiz de l’espace ! Jeudi 9 juillet, 19h00 La bonne pioche Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00

Tentez de remporter le premier prix qui vous fera voyager à la vitesse de la lumière entre exploration spatiale, culture générale sur le ciel et merveilles de l’Univers !

La bonne pioche 219, rue de Bourgogne Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Entre amis, collègues ou en famille, venez vous défier lors d’un Quiz de l’espace ! quiz jeu

MOBE