AGENDA · Orléans
Le Quiz de l’espace !, La bonne pioche, Orléans
jeudi 9 juillet 2026 · La bonne pioche · Orléans
Informations pratiques
Le Quiz de l’espace ! Jeudi 9 juillet, 19h00 La bonne pioche Loiret
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00+02:00 – 2026-07-09T20:00:00+02:00
Tentez de remporter le premier prix qui vous fera voyager à la vitesse de la lumière entre exploration spatiale, culture générale sur le ciel et merveilles de l’Univers !
La bonne pioche 219, rue de Bourgogne Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire
Entre amis, collègues ou en famille, venez vous défier lors d’un Quiz de l’espace ! quiz jeu
MOBE
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