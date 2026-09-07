Informations pratiques

« Le Quizz’Bal » par la Cie La Vache Bleue dans le cadre du week-end mANIFESTE Dimanche 15 novembre, 17h15 La Ferme d’en Haut Nord

6€ ou 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T17:15:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T17:15:00+01:00 – 2026-11-15T18:30:00+01:00

Et pour finir le week-end en beauté, voilà le Quizz’bal…par la Cie La Vache bleue

Ce serait comme un quizz, ou comme un bal. Ça commence comme une conférence, tu penches de quel côté toi, quand le bateau tangue de tous les côtés ? Bâbord ou tribord ? La gauche ou la droite ? Et toi tu danses quoi ? Tu danses à droite ou tu danses de gauche ? On vous laisse deviner, on chausse nos justaucorps et nos ballerines et on vous promet une belle fête pour mettre fin au week-end…

A partir de 6 ans. Tarif : 6 euros/ 4 euros

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr »}]

Dimanche 15 novembre 2026 à 17h15, à la Ferme d’en Haut

Cie La Vache Bleue