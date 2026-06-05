Le Raisin dans le verre Terres de Raisin Caen

Caen

Le Raisin dans le verre

Terres de Raisin 29 rue Guillaume Le conquérant Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre et dégustation avec vignerons.

Au programme venez rencontrer ceux qui font le vin !

6 vignerons vous proposeront plusieurs cuvées en dégustation. Un moment de partage et de rencontre chez Terres de Raisin.

Rencontre et dégustation avec vignerons.

Au programme venez rencontrer ceux qui font le vin !

6 vignerons vous proposeront plusieurs cuvées en dégustation. Un moment de partage et de rencontre chez Terres de Raisin. .

Terres de Raisin 29 rue Guillaume Le conquérant Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 81 63 90 03 terresderaisin@gmail.com

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English : Le Raisin dans le verre

Meetings and tastings with winegrowers.

Come and meet the people who make wine!

6 winemakers will be on hand to offer you a tasting of their wines. Terres de Raisin is a great place to meet and share ideas.

L’événement Le Raisin dans le verre Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer