Le Rasso de Malko Gargilesse-Dampierre
Le Rasso de Malko Gargilesse-Dampierre dimanche 12 juillet 2026.
Gargilesse-Dampierre
Le Rasso de Malko
Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez partager une journée 100% plaisir, partage et bienveillance avec vos compagnons à 4 pattes
Au programme de cette journée:
Mini Marché Canin et Félin, découvrez des exposants passionnés Randonnée canine accompagnée, Une balade unique encadrée par Laurène Cailac, comportementaliste !
Parcours d’Agility Un espace à disposition sous notre surveillance pour tester l’agilité et la complicité de votre toutou !
Rappel important pour le bien-être de tous tous les chiens doivent être tenus en laisse. .
Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 61 89
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English :
come and share a day of 100% fun, sharing and kindness with your 4-legged companions
L’événement Le Rasso de Malko Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Creuse
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