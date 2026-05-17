Gargilesse-Dampierre

Le Rasso de Malko

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

​Venez partager une journée 100% plaisir, partage et bienveillance avec vos compagnons à 4 pattes

Au programme de cette journée:

Mini Marché Canin et Félin, découvrez des exposants passionnés Randonnée canine accompagnée, Une balade unique encadrée par Laurène Cailac, comportementaliste !

​Parcours d’Agility Un espace à disposition sous notre surveillance pour tester l’agilité et la complicité de votre toutou !

Rappel important pour le bien-être de tous tous les chiens doivent être tenus en laisse. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 61 89

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English :

come and share a day of 100% fun, sharing and kindness with your 4-legged companions

L’événement Le Rasso de Malko Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Creuse