Le regard de Berlioz Mairie du 10e arrondissement PARIS

Un concert inédit à travers le prisme d’Hector Berlioz

Entre le raffinement poétique de Frédéric Chopin et la puissance visionnaire de Ludwig van Beethoven, ce concert-spectacle propose une immersion dans le XIXᵉ siècle musical, à une époque où les œuvres faisaient naître autant de fascination que de débats.

La soirée s’ouvre avec les valses de Chopin, pages tour à tour élégantes, lumineuses ou profondément mélancoliques. Sous leurs contours dansants se révèle un univers intime où le piano devient confidence, respiration et poésie. Chez Chopin, la virtuosité ne cherche jamais l’effet seul : elle se met au service de l’émotion la plus subtile.

Le programme se poursuit avec une symphonie de Beethoven reconstituée dans son esprit originel. Monument du répertoire orchestral, cette œuvre marque un tournant dans l’histoire de la musique : la symphonie y devient un langage dramatique et profondément humain, capable d’exprimer la lutte, l’élan, le doute et la conquête.

Entre chaque mouvement, un acteur fait revivre Hector Berlioz à travers les critiques, articles et témoignages publiés lors des premières auditions de l’œuvre. Observateur passionné et plume flamboyante, Berlioz éclaire la réception parfois tumultueuse de cette musique nouvelle. Ces interventions replacent l’œuvre dans l’effervescence artistique de son époque et rappellent qu’avant d’entrer au panthéon du répertoire, les chefs-d’œuvre furent souvent accueillis avec surprise, admiration ou incompréhension.

Le concert s’achève enfin dans l’éclat de la célèbre Marche hongroise de Berlioz. Fresque orchestrale fulgurante et flamboyante, cette page emporte l’orchestre et le public dans un tourbillon d’énergie et de couleurs, offrant à la soirée une conclusion spectaculaire et profondément romantique.

À travers ce dialogue entre musique et théâtre, ce concert orchestré par le conservatoire Hector Berlioz invite à redécouvrir ces œuvres dans toute leur vitalité, leur audace et leur modernité.

Salle des fêtes (Mairie du 10e) ; Crédits : david Buchemeyer

Programme :

– Valse n°3 opus 34 n°2 pour orchestre. Arrangement par Anasthase Malesevic et Jules Villemin. Direction : Anasthase Malesevic

– Valse en mi mineur opus posthume. Arrangement par David Lampel. Direction : Stéphane Granjon

Symphonie de Beethoven :

– 1er mouvement de la 6ème symphonie de Beethoven. Direction : Stéphane Granjon

– 2ème mouvement de la 7ème symphonie de Beethoven. Direction : Stéphane Granjon

– 3ème mouvement de la 2ème symphonie de Beethoven. Direction : Enrique Segura

– 4ème mouvement de la 9ème symphonie de Beethoven (extrait) Direction : Enrique Segura

– Marche Hongroise de Berlioz. Direction : Enrique Segura

Avec la participation de :

L’orchestre symphonique 3e cycle du conservatoire municipal du 10e, Hector Berlioz

Gwendal Leffondré, comédien

La somptueuse salle des mariages de la mairie du 10e vous accueille pour un concert symphonique qui vous plonge au cœur du XIXᵉ siècle !

Le mercredi 17 juin 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début du spectacle.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T18:30:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS



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