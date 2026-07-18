Le regard de Louis Le Chevalier sur le Normandie, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux
vendredi 25 septembre 2026 · Galerie des Beaux-Arts Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Le regard de Louis Le Chevalier sur le Normandie Vendredi 25 septembre, 12h15 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde
Entrée du musée. Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T12:15:00+02:00 – 2026-09-25T13:15:00+02:00
Fin : 2026-09-25T12:15:00+02:00 – 2026-09-25T13:15:00+02:00
Régulièrement, le musée invite des professionnels issus d’horizons divers pour proposer des regards croisés. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger, d’enrichir la compréhension des œuvres et d’en multiplier les interprétations.
Louis Le Chevalier, arrière-petit-fils du commandant en second du Normandie, intervient autour de ce paquebot transatlantique en partie décoré par Jean Dupas et considéré comme l’un des plus luxueux de tous les temps.
Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-de-louis-le-chevalier-sur-le-normandie
Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-de-louis-le-chevalier-sur-le-normandie »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).
dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’
Jean Dupas, Le Char de Poséidon, 1934, détail, Le Havre, musée d’art moderne André Malraux, ADAGP Paris, 2026 © MuMa Le Havre, photo : Charles Maslard.
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