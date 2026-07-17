Le regard de Marc Saboya sur l’histoire architecturale de la Galerie des Beaux-Arts, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Le regard de Marc Saboya sur l’histoire architecturale de la Galerie des Beaux-Arts Jeudi 8 octobre, 12h15 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T12:15:00+02:00 – 2026-10-08T13:15:00+02:00

Fin : 2026-10-08T12:15:00+02:00 – 2026-10-08T13:15:00+02:00

Régulièrement, le musée invite des professionnels issus d’horizons divers pour proposer des regards croisés. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger, d’enrichir la compréhension des œuvres et d’en multiplier les interprétations.

Marc Saboya, professeur émérite d’histoire de l’art contemporain, intervient sur l’histoire architecturale de la Galerie des Beaux-Arts dans le cadre de l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-de-marc-saboya-sur-lhistoire-architecturale-de-la-galerie-des-beaux-arts

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-de-marc-saboya-sur-lhistoire-architecturale-de-la-galerie-des-beaux-arts »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Façade de la Galerie des Beaux-Arts, décembre 2025