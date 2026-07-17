Le regard François-Rémy Roqueton sur Jean Dupas, Galerie des Beaux-Arts Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Le regard François-Rémy Roqueton sur Jean Dupas Jeudi 5 novembre, 12h15 Galerie des Beaux-Arts Bordeaux Gironde

Entrée du musée. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T12:15:00+01:00 – 2026-11-05T13:15:00+01:00

Fin : 2026-11-05T12:15:00+01:00 – 2026-11-05T13:15:00+01:00

Régulièrement, le musée invite des professionnels issus d’horizons divers pour proposer des regards croisés. Ces rencontres sont l’occasion d’échanger, d’enrichir la compréhension des œuvres et d’en multiplier les interprétations.

François-Rémy Roqueton, historien de l’art, intervient autour de La Gloire de Bordeaux, le plus important décor de la Bourse du travail. Œuvre que Jean Dupas signe en 1937. Il s’agit d’une grande fresque allégorique disposée autour des armoiries municipales dont l’esquisse est mise à l’honneur dans l’exposition Jean Dupas & Co. Le grand Art déco.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-francois-remy-roqueton-sur-jean-dupas

Galerie des Beaux-Arts Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/MusBAbordeaux/;https://www.instagram.com/MusBA_bordeaux/;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-co »}, {« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/le-regard-francois-remy-roqueton-sur-jean-dupas »}] La Galerie du musée des Beaux-Arts, édifiée en 1939, accueille les expositions temporaires du musée. La Galerie est ouverte pendant les expositions temporaires. Elle est ouverte de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, La Gloire de Bordeaux, détail, 1937, MusBA. ADAGP, Paris, Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux