Le Rendez-Vous de 10-14 ans Mairie du 15e arrondissement PARIS
vendredi 18 septembre 2026 · Mairie du 15e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Rejoins-nous autour d’un goûter à la Mairie du 15ème arrondissement pour parler de tes derniers coups de cœur BD, romans, mangas, jeux de société etc.
Attention, ces rencontres sont programmées dans la mairie du 15e arrondissement, 31 rue Péclet dans les salles suivantes:
– Le 18 Septembre : salle Saint-Lambert
– Le 16 octobre , 27 novembre et 18 décembre : Salle Vaugirard
Club de lecture animé par l’équipe de la bibliothèque pour les enfants de 10 à 14 ans.
Le vendredi 18 décembre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 27 novembre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 16 octobre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 18 septembre 2026
de 17h45 à 18h45
gratuit
Inscription auprès des bibliothécaires conseillée.
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T20:45:00+02:00
fin : 2026-12-18T19:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T17:45:00+02:00_2026-09-18T18:45:00+02:00;2026-10-16T17:45:00+02:00_2026-10-16T18:45:00+02:00;2026-11-27T17:45:00+02:00_2026-11-27T18:45:00+02:00;2026-12-18T17:45:00+02:00_2026-12-18T18:45:00+02:00
Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS
bibliotheque.vaugirard@paris.fr
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