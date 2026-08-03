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Le Rendez-Vous de 10-14 ans Mairie du 15e arrondissement PARIS

vendredi 18 septembre 2026 · Mairie du 15e arrondissement · PARIS

Le Rendez-Vous de 10-14 ans Mairie du 15e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Lieu
Mairie du 15e arrondissement
Adresse
31, rue Peclet
Ville
75015 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Inscription auprès des bibliothécaires  conseillée.</p><p class="text"> bibliotheque.vaugirard@paris.fr</p>

Rejoins-nous autour d’un goûter à la Mairie du 15ème arrondissement pour parler de tes derniers coups de cœur BD, romans, mangas, jeux de société etc.

Attention, ces rencontres sont programmées dans la mairie du 15e arrondissement, 31 rue Péclet dans les salles suivantes:

– Le 18 Septembre : salle Saint-Lambert

– Le 16 octobre , 27 novembre et 18 décembre : Salle Vaugirard

Club de lecture animé par l’équipe de la bibliothèque pour les enfants de 10 à 14 ans.
Le vendredi 18 décembre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 27 novembre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 16 octobre 2026
de 17h45 à 18h45
Le vendredi 18 septembre 2026
de 17h45 à 18h45
gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires  conseillée.

 bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T20:45:00+02:00
fin : 2026-12-18T19:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-18T17:45:00+02:00_2026-09-18T18:45:00+02:00;2026-10-16T17:45:00+02:00_2026-10-16T18:45:00+02:00;2026-11-27T17:45:00+02:00_2026-11-27T18:45:00+02:00;2026-12-18T17:45:00+02:00_2026-12-18T18:45:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet  75015 PARIS
bibliotheque.vaugirard@paris.fr


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