Le Rendez-Vous de 10-14 ans Mairie du 15e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Rejoins-nous autour d’un goûter à la Mairie du 15ème arrondissement pour parler de tes derniers coups de cœur BD, romans, mangas, jeux de société etc.

Attention, ces rencontres sont programmées dans la mairie du 15e arrondissement, 31 rue Péclet dans les salles suivantes:

– Le 18 Septembre : salle Saint-Lambert

– Le 16 octobre , 27 novembre et 18 décembre : Salle Vaugirard

Club de lecture animé par l’équipe de la bibliothèque pour les enfants de 10 à 14 ans.

Le vendredi 18 décembre 2026

de 17h45 à 18h45

Le vendredi 27 novembre 2026

de 17h45 à 18h45

Le vendredi 16 octobre 2026

de 17h45 à 18h45

Le vendredi 18 septembre 2026

de 17h45 à 18h45

gratuit

Inscription auprès des bibliothécaires conseillée.

bibliotheque.vaugirard@paris.fr

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T20:45:00+02:00

fin : 2026-12-18T19:45:00+01:00

Date(s) : 2026-09-18T17:45:00+02:00_2026-09-18T18:45:00+02:00;2026-10-16T17:45:00+02:00_2026-10-16T18:45:00+02:00;2026-11-27T17:45:00+02:00_2026-11-27T18:45:00+02:00;2026-12-18T17:45:00+02:00_2026-12-18T18:45:00+02:00

Mairie du 15e arrondissement 31, rue Peclet 75015 PARIS

bibliotheque.vaugirard@paris.fr



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