Le rendez-vous des tout-petits au parc, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat
Le rendez-vous des tout-petits au parc, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat samedi 25 avril 2026.
Le rendez-vous des tout-petits au parc Samedi 25 avril, 11h00 Parc de l’Ermitage Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
A l’occasion de la Fête des jardins, les bibliothécaires vous proposent histoires et comptines printanières pour éveiller les curiosités.
Rdv au parc de l’Ermitage, à l’entrée principale Cours Louis Blanc.
En cas de mauvais temps, une solution de repli vous sera proposée à l’Ermitage Compostelle.
Entrée libre.
Parc de l’Ermitage le Bouscat 18 rue Jean Martial Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture au parc lors de la fête des jardins
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