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Le rendez-vous des tout-petits au parc, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Le rendez-vous des tout-petits au parc, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Le rendez-vous des tout-petits au parc, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat samedi 25 avril 2026.

Lieu : Parc de l'Ermitage

Adresse : le Bouscat 18 rue Jean Martial

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Le rendez-vous des tout-petits au parc Samedi 25 avril, 11h00 Parc de l’Ermitage Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

A l’occasion de la Fête des jardins, les bibliothécaires vous proposent histoires et comptines printanières pour éveiller les curiosités.
Rdv au parc de l’Ermitage, à l’entrée principale Cours Louis Blanc.
En cas de mauvais temps, une solution de repli vous sera proposée à l’Ermitage Compostelle.
Entrée libre.

Parc de l’Ermitage le Bouscat 18 rue Jean Martial Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture au parc lors de la fête des jardins

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