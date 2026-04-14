Le rendez-vous des tout-petits au parc, Parc de l’Ermitage, Le Bouscat

Le rendez-vous des tout-petits au parc Samedi 25 avril, 11h00 Parc de l’Ermitage Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

A l’occasion de la Fête des jardins, les bibliothécaires vous proposent histoires et comptines printanières pour éveiller les curiosités.

Rdv au parc de l’Ermitage, à l’entrée principale Cours Louis Blanc.

En cas de mauvais temps, une solution de repli vous sera proposée à l’Ermitage Compostelle.

Entrée libre.

Parc de l’Ermitage le Bouscat 18 rue Jean Martial Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Lecture au parc lors de la fête des jardins