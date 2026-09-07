Le Requiem de Mozart, Eglise Notre Dame du Rosaire 52000 CHAUMONT, Chaumont

Informations pratiques

Le Requiem de Mozart Jeudi 17 septembre, 20h00 Eglise Notre Dame du Rosaire 52000 CHAUMONT Haute-Marne

20 € – 15 € ( tarif adhérent ) – 5€ (tarif jeune jusqu’à 30 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

La légende qui entoure la naissance du Requiem, popularisée par le film Amadeus, a auréolé cette oeuvre de mystère. Un commanditaire anonyme, la conviction du musicien de souffrir d’un empoisonnement par son rival Salieri, sa mort intervenue au cours de cette composition, tout ceci concourt à faire du Requiem une œuvre unique, universelle, transcendante.

Akademia propose une transcription pour quatuor à cordes et quatuor vocal

Cette version intimiste a été donnée en juillet 2025 dans le cadre du festival OFF d ’Avignon et en septembre de la même année à Clairvaux.

Eglise Notre Dame du Rosaire 52000 CHAUMONT 15 rue des platanes 52200 CHAUMONT Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678651638 »}]

concert d’adieu de l’Akadêmia dirigé par Françoise Lasserre

AKADEMIA