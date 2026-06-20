Le réveil des silencieuses – Atelier d’écriture, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

Le réveil des silencieuses – Atelier d’écriture Mardi 8 septembre, 14h00 Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-08T14:00:00+02:00 – 2026-09-08T17:00:00+02:00

L’association AFHED – Aide aux Femmes et Hommes En Difficulté – se propose de mettre en place, à la médiathèque Jean-Jaurès de

Nevers, des ateliers d’écriture pour les femmes et hommes victimes de violences. L’écriture est un moyen de permettre aux victimes de violences, quelles qu’elles soient, de se libérer. Extraire des pensées les actes subit, de mettre des mots sur les douleurs, les combats, souffrances muettes.

Aucune prise de tête avec les tournures de phrases, le but étant de poser les mots/maux. Tout s’apprend au fur et à mesure des ateliers ludiques et créatifs.

Matériel fourni. Animé par Catherine Petit.

Gratuit, sur inscription à l’adresse

ninabouin36@gmail.comou au 06 83 38 86 88

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/ [{« type »: « email », « value »: « ninabouin36@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:ninabouin36@gmail.com »}]

Avec l’association d’Aide aux Femmes et Hommes en difficulté

@villedenevers