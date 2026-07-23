AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Le Revizor – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
jeudi 25 mars 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Adaptation de la pièce Le Revizor de Nicolas Gogol par huit acteur·rices et un musicien. Ils incarnent les personnages de cette farce, hantés par leur survie, dans un équilibre fragile entre la vie et la mort !
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