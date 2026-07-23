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Le Revizor – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

jeudi 25 mars 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Le Revizor – Compagnie Le Commun des Mortels Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
jeudi 25 mars 2027
Fin
jeudi 25 mars 2027
Heure de début
20:30
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
De 15 à 5€

Adaptation de la pièce Le Revizor de Nicolas Gogol par huit acteur·rices et un musicien. Ils incarnent les personnages de cette farce, hantés par leur survie, dans un équilibre fragile entre la vie et la mort !

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