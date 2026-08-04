LE ROI ARTHUS Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE ROI ARTHUS

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 130 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-23 15:00:00

fin : 2027-04-25 18:00:00

Date(s) :

2027-04-23 2027-04-25 2027-04-27 2027-04-30 2027-05-02

Lancelot, le plus vaillant chevalier de la Table Ronde, cache un terrible secret il aime Genièvre, l’épouse du roi Arthus.

Lorsque leur liaison est découverte, c’est tout l’univers de la chevalerie qui vacille. Entre passion dévorante et loyauté bafouée, entre honneur et trahison, le triangle amoureux précipite la chute d’un monde. Que restera-t-il de l’idéal d’Arthus ? Et quelle issue pour les amants maudits ? 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Lancelot, the bravest knight of the Round Table, harbors a terrible secret: he is in love with Guinevere, King Arthur’s wife.

L’événement LE ROI ARTHUS Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE