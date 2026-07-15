Informations pratiques

Béziers

LE ROI ET L’OISEAU

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Une soirée chorégraphique entre poésie, humour et quête de liberté.

Émilie Lalande, ancienne danseuse du ballet Preljocaj, accompagne le Jeune Ballet Béziers Méditerranée pour l’ouverture de cette soirée en deux temps.

Première partie Hors Champs par le Jeune Ballet.

Entre hommage, questionnement et dérision, la pièce interroge notre fascination pour les figures qui nous inspirent et ce qui se joue loin des regards. Portée par de jeunes interprètes, elle mêle poésie, théâtre et humour.

Seconde partie Le Roi et l’Oiseau par la compagnie (1)Promptu.

Ce n’est pas facile, c’est si fragile, la Liberté — Jacques Prévert.

Pour sa huitième création, Émilie Lalande adapte le chef-d’œuvre de Grimault et Prévert. Inspirée du conte d’Andersen et nourrie de poèmes de Prévert ainsi que de la musique de Wojciech Kilar, elle propose une fable chorégraphique interprétée par six danseurs, explorant avec finesse la solitude, l’amour, l’oppression et la quête de liberté. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : LE ROI ET L’OISEAU

A dance performance blending poetry, humor, and the quest for freedom.

L’événement LE ROI ET L’OISEAU Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34