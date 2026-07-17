LE ROI, LA REINE ET LE BOUFFON /Cie La Grande T, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

LE ROI, LA REINE ET LE BOUFFON /Cie La Grande T Jeudi 13 mai 2027, 20h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

7 € à 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:00:00+02:00

Au cœur d’un trio sarcastique, Clémence Coullon écrit sa farce sur la perversité du pouvoir. Une mise en scène pleine de malice à suffoquer de rire.

Est-il encore possible de raconter des histoires ? Pour lever le doute, la conteuse des conteuses s’avance sur scène et se lance. Il était une fois un roi et une reine vraiment très méchants, et un bouffon persécuté. Enfermés malgré eux dans un palais, ils doivent cohabiter. Trois clowns grotesques et cruels, aux corps tordus et dégingandés, tout droit sortis de chez Beckett, Kantor ou même Tarantino. Pathétiquement drôles, ces trois antihéros névrosés se disputent le pouvoir et ça déborde de toutes parts. D’une valse monstrueuse à un suicide, le trio sarcastique ne recule devant rien pour venir explorer les rouages de la violence et de son renversement. Comment échapper au réel qui enferme et aux stéréotypes sinon par la jouissance du jeu ?

A partir de 12 ans

Crédit photo ©Christophe Raynaud de Lage

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720913-le-roi-la-reine-et-le-bouffon-cie-la-grande-t »}]

Au cœur d’un trio sarcastique, Clémence Coullon écrit sa farce sur la perversité du pouvoir. Une mise en scène pleine de malice à suffoquer de rire. Est-il encore possible de raconter des histoires ?