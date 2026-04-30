Le Roi Lear de Shakespeare, Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard, Poligny

Informations pratiques

Le Roi Lear de Shakespeare Samedi 19 septembre, 20h00 Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard Jura

Réservation sur le site internet de l’Association Mi-Scène, billets en vente sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Ce chef d’œuvre de Shakespeare raisonne avec notre temps. La compagnie Bondinho présente cette histoire d’héritage. Avant de léguer son royaume à ses trois héritières, le Roi leur demande laquelle d’entre elles l’aime le plus. Les deux premières couvrent leur père d’éloges. La troisième s’y refuse. Elle est déshéritée. Là commence le cataclysme familial et politique. Shakespeare s’empare du thème de la transmission pour décrire un monde en rupture, en proie à la trahison, au pouvoir et à la folie

Église Notre-Dame de Mouthier-le-Vieillard 9 Place Notre-Dame, 39800 Poligny, France Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 37 24 21 http://www.poligny-tourisme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 37 11 39 »}]

Ce chef d’œuvre de Shakespeare raisonne avec notre temps. La compagnie Bondinho présente cette histoire d’héritage. Avant de léguer son royaume à ses trois héritières, le Roi leur demande laquelle le…

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