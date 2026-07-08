Le Roi Lear Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
jeudi 25 mars 2027 · Théâtre Joliette · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Le Roi Lear
Jeudi 25 mars 2027 à partir de 19h.
Vendredi 26 mars 2027 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-25 19:00:00
fin : 2027-03-25
Date(s) :
2027-03-25 2027-03-26
Même si ça bouscule un peu, ça dépoussière !
Dieudonné Niangouna s’empare du Roi Lear pour mieux le projeter dans une autre dimension, celle du Kinguinzila où le théâtre devient tout à la fois rituel et performance.
Il y a les sentiers battus et rebattus des mises en scène classiquement shakespeariennes et il y a le théâtre Kinguinzila de Dieudonné Niangouna. Le dramaturge congolais y convoque Le Roi Lear au fil d’un texte qu’il a lui-même traduit.
Ici, tout se fabrique sous nos yeux les comédiens sont acteurs-spectateurs-personnages, la scénographie évolue en temps réel, les accessoires se fabriquent sur scène, les costumes se dédoublent, les lumières s’inspirent des tableaux de Goya, la musique se joue en live, le chant et la danse s’invitent dans le propos et la vidéo s’insinue dans le cerveau de Lear.
Texte William Shakespeare
Traduction, mise en scène et scénographie Dieudonné Niangouna
Avec Roch Amedet Banzouzi, Laurent Barbot, Marie- Charlotte Biais, Linda Ikwa Masengo, Diariètou Keita, Jean Felhyt Kimbirima, Mixiana Laba, Pierre Lambla, Marcel Mankita, Mathieu Montanier, Criss Niangouna, Dieudonné Niangouna. .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Even if it’s a little jarring, it really shakes things up!
L’événement Le Roi Lear Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-01 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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