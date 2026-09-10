LE ROI LEAR THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE ROI LEAR

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-17 18:00:00

fin : 2027-03-20 21:30:00

Date(s) :

2027-03-17 2027-03-20

Lear est une histoire d’identité, donc de théâtre-monde et d’humanité profonde. C’est la plus réelle part de la condition humaine mise en dérision par la lucidité du personnage du Fou qui pour sa fidélité à Lear finira pendu.

L’histoire se passant dans un monde ni chrétien ni païen, mais où toutes les croyances empiriques ne font cas ni de la morale ni de l’éthique, encore moins du bon sens, met le monde sous le règne de l’hystérie, de la folie et du sang. Espièglerie, calomnie et félonie sont encore de piètres théâtralités à côté du marasme déroutant que draine ce monde. Un monde qui par mégarde n’a pas vieilli, il demeure toujours en quête de sa maturité, en route, espérons-le, vers son humanité. Dieudonné Niangouna 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 32 35 contact@theatre-sorano.fr

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English :

%AB *Lear* is a story of identity—and thus of the theater-world and of profound humanity. It is the most authentic aspect of the human condition, held up to ridicule by the lucidity of the character of the Fool, who, for his loyalty to Lear, will ultimately be hanged.

L’événement LE ROI LEAR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE