Le Roi Soleil Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 17 avril 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Le Roi Soleil Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 63 – 63 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-17 20:30:00
fin : 2027-04-17 22:30:00
Date(s) :
2027-04-17
Comédie musicale.
Pour fêter son 20ème anniversaire, le spectacle mythique Le Roi Soleil produit par Dove Attia et mis en scène par Kamel Ouali, repart en tournée dans une toute nouvelle version inédite. Une nostalgie grandissante et des tubes incontournables qui ne nous ont jamais quittés le Roi Soleil est de retour et voit les choses en grand !
Durée 2h environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Le Roi Soleil Zénith de Limoges
L’événement Le Roi Soleil Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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