« Le rôle de l’archéologie du bâti dans la préservation du patrimoine architectural », Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

« Le rôle de l’archéologie du bâti dans la préservation du patrimoine architectural » Samedi 19 septembre, 18h30 Musée archéologique Théo Desplans Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Conférence proposée par Pierre-Lou Schang, archéologue du bâti et membre de l’association vaisonnaise Arama.

Rendez-vous au musée archéologique Théo Desplans.

Musée archéologique Théo Desplans Rue Burrus, 84110 Vaison-la-Romaine, France Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33490288078 https://www.provenceromaine.com/musee-archeologique-theo-desplans Parcours chronologique et thématique s’organisant en plusieurs espaces : préhistoire et protohistoire, ville gallo-romaine, monuments publics, commerce et artisanat, religion, funéraire, maison gallo-romaine. Dans chaque espace, les objets sont mis en situation dans leur contexte d’utilisation. De nombreux parkings gratuits sont situés à proximité des sites archéologiques.

Conférence proposée par Pierre-Lou Schang, archéologue du bâti et membre de l’association vaisonnaise Arama.

© Ville de Vaison-la-Romaine