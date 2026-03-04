Le Roman de la Rose, un best-seller du Moyen Âge, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Le Roman de la Rose, un best-seller du Moyen Âge Jeudi 5 mars, 18h30 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T18:30:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-05T18:30:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00

L’histoire, écrite en deux temps par Guillaume de Lorris et Jean de Meung, suit un amant en quête de la Rose, représentant l’objet de son désir…

Sarah Toulouse, conservatrice du fonds ancien, présente ce best-seller à partir du magnifique manuscrit enluminé conservé dans les collections de la Bibliothèque des Champs Libres.

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Tout à la fois poème d’amour courtois, conte allégorique et satire sociale, le Roman de la Rose est l’une des œuvres les plus célèbres du Moyen Âge.