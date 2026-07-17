Le Royal, un siècle d’histoire, Hôtel Le Royal Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Le Royal Lyon · Lyon
Informations pratiques
Le Royal, un siècle d’histoire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 15h00, 16h30 Hôtel Le Royal Lyon Métropole de Lyon
8 personnes par visite maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Nous vous accueillons pour vous faire découvrir toute l’histoire de l’hôtel Le Royal Lyon depuis sa construction en 1888 par Prosper Perrin, jusqu’à aujourd’hui.
Profitez d’une vue panoramique de Lyon depuis le toit de l’hôtel.
Hôtel Le Royal Lyon 20 place Bellecour 69002 Lyon Lyon 69002 Bellecour Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 37 57 31 https://www.lyonhotel-leroyal.com/ Hôtel Le Royal, construit en 1888 par Prosper Perrin avec sa façade de style haussmannien et rotonde surmontée d’un bulbe. Parking public Bellecour – Parking public Antonin Poncet – Métro ligne D station Bellecour – Bus arrêt Belllecour
Nous vous accueillons pour vous faire découvrir toute l’histoire de l’hôtel Le Royal Lyon depuis sa construction en 1888 par Prosper Perrin, jusqu’à aujourd’hui.
©Arnaud Laplanche
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