Le salon des santonniers Place de la République Arles

Arles

Le salon des santonniers

Du 14/11/2026 au 10/01/2027 tous les jours de 10h à 18h.

sauf les 1er janvier et 25 décembre. Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 10:00:00

fin : 2027-01-10 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Le Salon International des Santonniers a été créé en 1958 par les artisans-artistes santonniers dont le président était Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées d’Arles J.M Rouquette. Il est un rendez-vous incontournable des fêtes de Noël.

Le Salon International des Santonniers d’Arles a été créé en 1958 par les artisans artistes santonniers dont le président était Monsieur Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées de la ville d’Arles Jean Maurice Rouquette.



Ainsi depuis plus de 60 ans, Arles met à l’honneur le métier de santonnier et cet art populaire emblématique.



En 2025, la ville italienne d’Aoste sera l’invitée d’honneur.



Messe des santonniers à Saint Trophime Le dimanche qui clôture le salon à 11h .

Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 48 80 santonniers.arles@orange.fr

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English :

The Salon International des Santonniers was created in 1958 by santon craftsmen and artists, whose president was Marcel Carbonel, and the illustrious curator of Arles museums, J.M. Rouquette. It’s a not-to-be-missed event during the Christmas season.

L’événement Le salon des santonniers Arles a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme d’Arles