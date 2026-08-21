Le Salon Rouge – Une parenthèse pour lire, Esplanade du front de mer, Saint-Benoît

Informations pratiques

Le Salon Rouge – Une parenthèse pour lire Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade du front de mer La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Confortablement installé face au paysage, cet espace de lecture en plein air célèbre le plaisir de prendre le temps, de feuilleter un livre et de se laisser porter par les mots.

À l’heure où les librairies indépendantes se raréfient et où les écrans fragmentent toujours davantage notre attention, ce salon rappelle que la lecture est un patrimoine culturel vivant, un voyage immobile et une autre manière de découvrir un territoire. Romans, beaux livres, bandes dessinées ou ouvrages consacrés au patrimoine invitent petits et grands à renouer avec le plaisir de lire, dans un cadre propice à la contemplation et à l’échange.

En partenariat avec la Médiathèque Antoine-Louis Roussin, Le Salon Rouge propose une expérience de tourisme littéraire où la lecture devient une escale, une respiration et une rencontre avec le patrimoine.

Un espace imaginé dans le cadre de Rouge Ruelle – Festival du patrimoine, où la littérature dialogue avec les paysages, la mémoire et l’art de vivre, en redonnant toute sa place au temps de la lecture.

Esplanade du front de mer rue Bertin 97470 Saint-Benoît Saint-Benoît 97470 La Réunion La Réunion

Au cœur de Rouge Ruelle, Le Salon Rouge est une invitation à ralentir en feuilletant un livre.

©la vitrine