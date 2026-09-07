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Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac

Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jacques Ellul
Adresse
21 rue de Camponac pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Le samedi du Gaming Samedi 10 octobre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:30:00+02:00

Le temps d’un après-midi, embarquez pour un périple à travers une sélection de jeux vidéo consacrés au voyage. Mondes lointains, paysages étonnants et aventures dépaysantes vous attendent pour explorer de nouveaux horizons, manette en main.

Prêts à prendre le départ ?

Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr

En écho au spectacle Le Voyage de monsieur Perrichon

Photo © Magnific

Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
« Le voyage »

Magnific

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