Le samedi du Gaming, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Le samedi du Gaming Samedi 10 octobre, 13h30 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T13:30:00+02:00 – 2026-10-10T17:30:00+02:00
Le temps d’un après-midi, embarquez pour un périple à travers une sélection de jeux vidéo consacrés au voyage. Mondes lointains, paysages étonnants et aventures dépaysantes vous attendent pour explorer de nouveaux horizons, manette en main.
Prêts à prendre le départ ?
Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr
En écho au spectacle Le Voyage de monsieur Perrichon
Photo © Magnific
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 00 [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] Située dans le parc de Camponac, la Médiathèque Jacques Ellul est une structure moderne proposant une très large palette de services. Elle s’organise autour de 5 grands espaces ouverts au public, répartis sur plus de 1500 m2, auxquels s’ajoutent une salle d’exposition et un auditorium de 150 places.
« Le voyage »
Magnific
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