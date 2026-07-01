LE SANATORIUM DE MONT’ALTO, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

LE SANATORIUM DE MONT’ALTO Dimanche 1 novembre, 18h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs : de 6 à 10€ – A partir de 16 ans – Assis – Bar / petite restauration – En vente sur Helloasso.fr à partir du 1er septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-01T18:00:00+01:00 – 2026-11-01T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-01T18:00:00+01:00 – 2026-11-01T20:00:00+01:00

Dans le cadre de Carrément Bizarre ! du 16 octobre au 1er novembre, rendez-vous horrifiques et fantastiques proposés par les services culturels de la Ville de Boulogne-sur-mer.

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L’association Obscur explore les phénomènes paranormaux en France et à l’étranger en enquêtant sur le terrain et en réalisant des documentaires. Les tournages se font dans l’obscurité pour capturer au mieux l’essence des lieux visités, chargés d’histoires et d’énergies.

Dans ce documentaire, tourné au Portugal en 2025, l’association part à la découverte d’un des lieux considérés comme les plus hantés du pays, le sanatorium de Mont’alto, situé à Valongo, dans lequel des milliers de personnes ont trouvé la mort et qui ressemble à un décor de film de Stephen King.

Atmosphère lourde et pesante, évènements inexpliqués, si vous êtes amateurs de frissons et de paranormal, vous allez adorer !

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Tarifs : de 6€ à 10€

En vente sur Helloasso.fr à partir du 1er sept.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Projection documentaire // Paranormal – Réalisé par et en partenariat avec Obscur

DR