Montpellier

LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH UNE ÉGLISE INACHEVÉE

Place Saint-Roch Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-09 2026-09-23

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

Visite en français

Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.

RDV devant l’église Saint-Roch

Place saint-Roch, Montpellier

Durée: 1h

Visite toutes les heures

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place Saint-Roch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Let us tell you the unusual story of Saint-Roch church and its saint, an emblematic figure of Montpellier.

L’événement LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH UNE ÉGLISE INACHEVÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER