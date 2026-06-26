LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH UNE ÉGLISE INACHEVÉE Montpellier
LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH UNE ÉGLISE INACHEVÉE Montpellier jeudi 16 juillet 2026.
Montpellier
LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH UNE ÉGLISE INACHEVÉE
Place Saint-Roch Montpellier Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-09 2026-09-23
Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.
Visite en français
Laissez-vous conter l’histoire insolite de l’église Saint-Roch et de son saint, personnage emblématique de Montpellier.
RDV devant l’église Saint-Roch
Place saint-Roch, Montpellier
Durée: 1h
Visite toutes les heures
Réservation obligatoire
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Place Saint-Roch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English :
Let us tell you the unusual story of Saint-Roch church and its saint, an emblematic figure of Montpellier.
L’événement LE SANCTUAIRE SAINT-ROCH UNE ÉGLISE INACHEVÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
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