LE SAUT DU LIT THEATRE GARONNE Toulouse
vendredi 13 novembre 2026 · THEATRE GARONNE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LE SAUT DU LIT
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:30:00
fin : 2026-11-14 19:30:00
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14
Dans ce seule-en-scène, Helena de Laurens porte au plateau deux univers qui n’ont à priori rien en commun. D’un côté, le lit comme espace d’intimité et de droit à la paresse. De l’autre, l’opéra et sa grandiloquence, où le paraître et l’excès font loi.
De cette rencontre, l’artiste tire une performance décalée, autant qu’une réflexion approfondie, sur son rapport à cet art qui nourrit depuis longtemps son travail. À partir de la figure de la diva, de ses rôles emblématiques et de l’imaginaire qui en découle, elle s’amuse à explorer des états de corps et de jeu, notamment à travers ce qu’elle appelle les danses du visage des cantatrices. Comment passe-t-on d’un beau visage qui chante à un visage monstrueux ? Une recherche qu’elle mène au carrefour du théâtre, de la danse et du chant lyrique, auquel elle s’est formée récemment, pour mieux disséquer les atours sacrés de l’opéra. 10 .
THEATRE GARONNE 1 Avenue du Château d’Eau Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
In this one-woman show, Helena de Laurens brings to the stage two worlds that, at first glance, have nothing in common. On the one hand, there is the bed as a space of intimacy and the right to laziness. On the other, there is opera and its grandiloquence, where appearances and excess reign supreme.
L’événement LE SAUT DU LIT Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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