Informations pratiques

Munster

Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

2 h 30 de marche, 6 km, 260 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit !

Samedi 5 décembre 2026, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une balade autour de Munster qui vous emmènera vers les ruines du château du SCHWARZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.

Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster près de la maisonnette de l’office de tourisme, 2 h 30 de marche, 6 km, 260 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit ! Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

Et après la balade, prolongez la magie au marché de Noël “au cœur des montagnes” ! .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com

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English :

2 hours and 30 minutes of walking, 6 km, 260 m elevation gain, easy (1/5), free!

L’événement Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster