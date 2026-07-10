Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël Munster
samedi 5 décembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
2 h 30 de marche, 6 km, 260 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit !
Samedi 5 décembre 2026, le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous invite, à l’occasion du marché de Noël, à une balade autour de Munster qui vous emmènera vers les ruines du château du SCHWARZENBOURG et sa légende de la Dame Blanche.
Départ à 14 heures du Marché de Noël de Munster près de la maisonnette de l’office de tourisme, 2 h 30 de marche, 6 km, 260 m de dénivelé, facile (1/5), gratuit ! Guide Jacques BUHLER tel 06 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
Et après la balade, prolongez la magie au marché de Noël “au cœur des montagnes” ! .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 05 13 07 buhler.jacques@gmail.com
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English :
2 hours and 30 minutes of walking, 6 km, 260 m elevation gain, easy (1/5), free!
L’événement Le Schwarzenbourg Autour du Marché de Noël Munster a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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