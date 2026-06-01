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Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle

Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle

Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle jeudi 18 juin 2026.

Adresse : pladce Bujault

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif :

Melle

Le scope du jeudi Chantons sous la pluie

pladce Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:15:00
fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :
2026-06-18

1ᵉʳ film du troisième cycle du Scope du jeudi consacré aux comédies musicales.
Chantons sous la pluie de Stanley Donen en version restauré 4K.   .

pladce Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

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English : Le scope du jeudi Chantons sous la pluie

L’événement Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois

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