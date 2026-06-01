Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle
Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle jeudi 18 juin 2026.
Melle
Le scope du jeudi Chantons sous la pluie
pladce Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:15:00
fin : 2026-06-18 23:00:00
Date(s) :
2026-06-18
1ᵉʳ film du troisième cycle du Scope du jeudi consacré aux comédies musicales.
Chantons sous la pluie de Stanley Donen en version restauré 4K. .
pladce Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Le scope du jeudi Chantons sous la pluie
L’événement Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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