Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle jeudi 18 juin 2026.

Melle

Le scope du jeudi Chantons sous la pluie

pladce Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:15:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

1ᵉʳ film du troisième cycle du Scope du jeudi consacré aux comédies musicales.

Chantons sous la pluie de Stanley Donen en version restauré 4K. .

pladce Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Le scope du jeudi Chantons sous la pluie

L’événement Le scope du jeudi Chantons sous la pluie Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois