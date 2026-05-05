Le Screen club, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence

Le Screen club Samedi 23 mai, 19h00 Musée des tapisseries Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Atelier de sérigraphie de l’artiste Ben sanair, qui anime un atelier d’initiation à la sérigraphie pour tous. Venez imprimer, vous-même, votre visuel inédit de KutiKuti sur papier luxe ou textile. Pensez à prendre un T-shirt avec vous !

Musée des tapisseries 28 Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0488717415 https://www.aixenprovence.fr/Musee-des-Tapisseries L’histoire de Don Quichotte : neuf tapisseries d’après C.J Natoire tissées à la Manufacture Royale de Beauvais en un exemplaire unique (cartons conservés au château de Compiègne). Les Grotesques : série tissée à Beauvais vers 1689 sur des cartons de J.B Monnoyer. Les Jeux russiens : quatre tapisseries tissées à la Manufacture de Beauvais à partir de 1769, d’après Leprince. Maquettes, costumes, décors et documents divers sur l’histoire du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.

Atelier de sérigraphie de l’artiste Ben sanair, qui anime un atelier d’initiation à la sérigraphie pour tous. Venez imprimer, vous-même, votre visuel inédit de KutiKuti sur papier luxe ou textile. à…

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