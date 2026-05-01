Blois

Le Secret de Paul Jeu d’énigmes collaboratif

Observatoire Loire Blois Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01

Venez découvrir le secret de Paul et relever le défi en famille ou entre amis !

En famille ou entre amis …Défiez Paul et déjouez ses pièges !

Je me nomme Paul, je fais partie de la grande famille des mariniers de la Loire. Ce fleuve royal m’a vu naître. Il m’a appris la vie, il m’a confié ses secrets et son histoire aussi. Je vous laisse en ce lieu toutes mes connaissances, utilisez judicieusement la boîte à énigmes et tentez de percer le secret de cette boite…

Ainsi commence votre aventure venez relever le défi en famille ou entre amis !

Informations pratiques

Jeu à partir de 10 ans

Durée environ 1h30

En équipe de 3 à 5 joueurs

Mercredi, samedi, dimanche et jours féries 10h30, 14h30, 16h 10 .

Observatoire Loire Blois 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr

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English :

During a walk (between the Loire and the hillsides towards Montlivault), come and discover the Loire, talk about flooding (origins, impact, management…) and how man has adapted to the hazards of life in the Loire valley (protective structures, flood markers…).

L’événement Le Secret de Paul Jeu d’énigmes collaboratif Blois a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT41