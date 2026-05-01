Le Secret de Paul Jeu d’énigmes collaboratif Blois
Le Secret de Paul Jeu d’énigmes collaboratif Blois vendredi 1 mai 2026.
Blois
Le Secret de Paul Jeu d’énigmes collaboratif
Observatoire Loire Blois Loir-et-Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-07-01 2026-09-01
Venez découvrir le secret de Paul et relever le défi en famille ou entre amis !
En famille ou entre amis …Défiez Paul et déjouez ses pièges !
Je me nomme Paul, je fais partie de la grande famille des mariniers de la Loire. Ce fleuve royal m’a vu naître. Il m’a appris la vie, il m’a confié ses secrets et son histoire aussi. Je vous laisse en ce lieu toutes mes connaissances, utilisez judicieusement la boîte à énigmes et tentez de percer le secret de cette boite…
Ainsi commence votre aventure venez relever le défi en famille ou entre amis !
Informations pratiques
Jeu à partir de 10 ans
Durée environ 1h30
En équipe de 3 à 5 joueurs
Mercredi, samedi, dimanche et jours féries 10h30, 14h30, 16h 10 .
Observatoire Loire Blois 41260 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 56 09 24 info@observatoireloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During a walk (between the Loire and the hillsides towards Montlivault), come and discover the Loire, talk about flooding (origins, impact, management…) and how man has adapted to the hazards of life in the Loire valley (protective structures, flood markers…).
L’événement Le Secret de Paul Jeu d’énigmes collaboratif Blois a été mis à jour le 2026-06-04 par ADT41
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