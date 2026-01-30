Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit en Concert Centre des Congrès Épinal

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit en Concert

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-26 16:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit, En Concert vous attend au Centre des Congrès à Épinal. Plongez dans l’univers musical fascinant de J.R.R. Tolkien lors de cet événement exceptionnel.

Ce concert vous propose une immersion totale avec un orchestre et des chœurs de la Comté. Vous serez transporté par les sons menaçants de Mordor, l’attaque stridente des cavaliers noirs, et les belles mélodies lyriques des elfes. Un invité vedette des films vous présentera ‘La Musique du Seigneur des Anneaux et Le Hobbit En concert’, pour une expérience inoubliable.

Ne manquez pas cette occasion unique de revivre les aventures épiques de la Terre du Milieu à travers une performance musicale grandiose. Achetez vos billets dès maintenant pour garantir votre place à cet événement incontournable !Tout public

39 .

Centre des Congrès 7 Avenue de Saint-Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit, En Concert awaits you at Épinal’s Centre des Congrès. Immerse yourself in the fascinating musical universe of J.R.R. Tolkien at this exceptional event.

This concert offers total immersion with a local orchestra and choir. You’ll be transported by the menacing sounds of Mordor, the shrill attack of the Black Riders, and the beautiful, lyrical melodies of the elves. A guest star from the films will present ‘The Music of The Lord of the Rings and The Hobbit In Concert’, for an unforgettable experience.

Don’t miss this unique opportunity to relive the epic adventures of Middle-earth through a grandiose musical performance. Buy your tickets now to guarantee your place at this not-to-be-missed event!

L’événement Le Seigneur des Anneaux & Le Hobbit en Concert Épinal a été mis à jour le 2026-01-30 par OT EPINAL ET SA REGION