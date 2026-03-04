Le sentier du Granite, Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage, Athis-Val-de-Rouvre

Le sentier du Granite Jeudi 16 juillet, 13h30 Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T16:30:00+02:00

Au coeur de l’été, parcourez les sentiers de randonnées ombragés et devenez intarissable sur les minéraux du Massif armoricain, la flore des chemins creux ou les espèces étonnantes et protégées, dont certaines sont plus communes au bord de la Méditerranée qu’en Normandie !

Circuit de 8km. Dès 8 ans.

Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Le Moulin Ségrie-fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Au coeur de l’été, parcourez les sentiers de randonnées ombragés et devenez intarissable sur le territoire du Massif armoricain. Dès 8 ans. randonnée famille