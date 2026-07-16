Le Septembre des Rencontres, Arles, Arles

Informations pratiques

Le Septembre des Rencontres 16 septembre 2026 – 19 septembre 2027 Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00

Fin : 2027-09-19T09:00:00+02:00 – 2027-09-19T21:00:00+02:00

LE SEPTEMBRE DES RENCONTRES PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ !

16 → 20 SEPTEMBRE

Le festival propose un nouveau temps fort en marge des expositions, en programmant cinq jours d’événements ouverts à toutes et tous. Conférences, visites guidées en présence d’artistes et commissaires, ateliers jeune public, stages de photographie et de soirée de projections et musicales, le festival c’est aussi des rencontres !

Informations et programmation disponibles fin août sur rencontres-arles.com ou en billetterie.

Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE SEPTEMBRE DES RENCONTRES PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ !

©Rencontres d’Arles