Le Septembre des Rencontres, Arles, Arles
mercredi 16 septembre 2026 · Arles
Informations pratiques
Le Septembre des Rencontres 16 septembre 2026 – 19 septembre 2027 Arles Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:00:00+02:00 – 2026-09-16T23:00:00+02:00
Fin : 2027-09-19T09:00:00+02:00 – 2027-09-19T21:00:00+02:00
LE SEPTEMBRE DES RENCONTRES PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ !
16 → 20 SEPTEMBRE
Le festival propose un nouveau temps fort en marge des expositions, en programmant cinq jours d’événements ouverts à toutes et tous. Conférences, visites guidées en présence d’artistes et commissaires, ateliers jeune public, stages de photographie et de soirée de projections et musicales, le festival c’est aussi des rencontres !
Informations et programmation disponibles fin août sur rencontres-arles.com ou en billetterie.
Arles Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
LE SEPTEMBRE DES RENCONTRES PROLONGEZ VOTRE ÉTÉ !
©Rencontres d’Arles
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