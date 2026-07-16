Le Septembre des Rencontres – Rencontres professionnelles de l’éducation aux images, Les Rencontres d’Arles, Arles

Informations pratiques

Le Septembre des Rencontres – Rencontres professionnelles de l’éducation aux images 17 septembre 2026 – 17 septembre 2027 Les Rencontres d’Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T09:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2027-09-17T09:00:00+02:00 – 2027-09-17T21:00:00+02:00

Le festival convie actrices et acteurs des champs culturels, éducatifs et sociaux, ainsi que celles et ceux qui se questionnent sur l’éducation aux images.

Pendant 5 jours le festival proposent des conférences, des ateliers, des visites avec des artistes exposés, des projections en plein-air, des moment festifs et conviviaux, des ateliers artistiques pour les enfants et des stages de photographie. Ces journées s’articulent autour de conférences et d’ateliers sur les thématiques : « Frontières : espace de partage » et « Au fil du temps ».

Ce rendez-vous d’envergure nationale rassemble environ 250 participants venus d’une centaine de villes, avec l’ambition commune de développer un espace de pensée, d’analyse et de transmission autour de l’image, de son accessibilité et de son impact sociétal.

Informations et programmation disponibles fin août sur rencontres-arles.com ou en billetterie.

Les Rencontres d’Arles arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.rencontres-arles.com/fr/les-rencontres-professionnelles-de-l-education-aux-images »}]

Le festival convie actrices et acteurs des champs culturels, éducatifs et sociaux, ainsi que celles et ceux qui se questionnent sur l’éducation aux images.

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