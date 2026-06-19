LE SERMENT D’EUROPE, WAJDI MOUAWAD Théâtre National de Bretagne Rennes 17 – 28 novembre Ille-et-Vilaine

Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner.

Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner.

Pour retrouver les témoins, pour éclairer ce qui fut tu, Europe doit aujourd’hui parler. Mais comment affronter ce que l’on a enfoui ? Comment faire face à ce que l’on n’a jamais pu nommer ? Où sommes-nous ? Dans un présent composé où les lieux se superposent, où les époques cohabitent. Qui sont-ils ? Des femmes et des hommes surgis comme des figures de la nuit, traversées par l’héritage de la violence, la culpabilité, le silence. Comment en parler ? En laissant les langues se heurter, se traduire, au cœur d’un même crime. Avec cette pièce chorale, Wajdi Mouawad explore la mémoire d’un crime, le poids du silence et la manière dont le traumatisme traverse les âges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-28T22:50:00.000+01:00

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Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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