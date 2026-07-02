LE SERMENT D’EUROPE, WAJDI MOUAWAD, Théâtre National de Bretagne, Rennes
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre National de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
LE SERMENT D’EUROPE, WAJDI MOUAWAD 17 – 28 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T22:20:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T22:50:00+01:00
Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner.
Pour retrouver les témoins, pour éclairer ce qui fut tu, Europe doit aujourd’hui parler. Mais comment affronter ce que l’on a enfoui ? Comment faire face à ce que l’on n’a jamais pu nommer ? Où sommes-nous ? Dans un présent composé où les lieux se superposent, où les époques cohabitent. Qui sont-ils ? Des femmes et des hommes surgis comme des figures de la nuit, traversées par l’héritage de la violence, la culpabilité, le silence. Comment en parler ? En laissant les langues se heurter, se traduire, au cœur d’un même crime. Avec cette pièce chorale, Wajdi Mouawad explore la mémoire d’un crime, le poids du silence et la manière dont le traumatisme traverse les âges.
Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4213 »}]
Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner. théâtre
Theofilos Tsimas
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Gymnastique Douce en plein air, Place Simone de Beauvoir, Rennes 2 juillet 2026
- Balades méditatives 2026 – jeudi 2 juillet 2026 de 10h à 11h30 – Maurepas Parc de Maurepas Rennes 2 juillet 2026
- La caravane Sport Santé parc jean guy Rennes 2 juillet 2026
- Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes 2 juillet 2026
- Cet été, au jardin avec La Balade des Livres La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Rennes 2 juillet 2026