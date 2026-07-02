LE SERMENT D’EUROPE, WAJDI MOUAWAD, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

LE SERMENT D’EUROPE, WAJDI MOUAWAD 17 – 28 novembre Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T20:00:00+01:00 – 2026-11-17T22:20:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:30:00+01:00 – 2026-11-28T22:50:00+01:00

Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner.

Pour retrouver les témoins, pour éclairer ce qui fut tu, Europe doit aujourd’hui parler. Mais comment affronter ce que l’on a enfoui ? Comment faire face à ce que l’on n’a jamais pu nommer ? Où sommes-nous ? Dans un présent composé où les lieux se superposent, où les époques cohabitent. Qui sont-ils ? Des femmes et des hommes surgis comme des figures de la nuit, traversées par l’héritage de la violence, la culpabilité, le silence. Comment en parler ? En laissant les langues se heurter, se traduire, au cœur d’un même crime. Avec cette pièce chorale, Wajdi Mouawad explore la mémoire d’un crime, le poids du silence et la manière dont le traumatisme traverse les âges.

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4213 »}]

Europe a 8 ans : elle assiste à un massacre, et sans le vouloir y prend part. 75 ans plus tard, une enquête rouvre les traces du passé. Europe, incarnée par Juliette Binoche, doit témoigner. théâtre

Theofilos Tsimas