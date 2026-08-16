LE SILENCE THÉÂTRE DE LA CITÉ Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE SILENCE

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 27 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-03 2026-11-07 2026-11-09

Dans les silences, on peut dire tant de choses. , déclarait Michelangelo Antonioni. Pionnier du cinéma moderne, il reste un auteur majeur du monologue intérieur.

Pour sa première mise en scène à la Comédie-Française, Lorraine de Sagazan relève le défi de créer un spectacle sans paroles afin d’explorer en quoi le théâtre peut être le lieu d’expression de l’état intérieur de personnages. Elle ne propose pas ici l’adaptation d’un scénario d’Antonioni, mais une pièce originale inspirée de sa démarche artistique depuis la tétralogie autour de la maladie des sentiments (L’Avventura, La Nuit, L’Éclipse et Le Désert rouge), jusqu’à ses nouvelles et scenarii non réalisés. La pièce agrège des thèmes chers au cinéaste, tels que la disparition, la déréliction des sentiments et l’instabilité de la perception.

La metteuse en scène, pensionnaire de la Villa Médicis en 2022-2023, collabore depuis longtemps avec l’auteur Guillaume Poix, dès 2019 pour L‘Absence de père, une libre adaptation de Platonov de Tchekhov, puis La Vie invisible et Un sacre. Pour ce projet qui ébranle les conventions théâtrales, il a écrit de multiples textes, dont des monologues intérieurs qui ont servi au travail préparatoire des acteurs et actrices.

Ainsi, ils ont créé un spectacle immersif où le public suit l’intrigue non pas grâce à l’interprétation des mots, mais grâce à celle des gestes et des regards, tandis que les moindres détails deviennent d’une éloquence inhabituelle. Au sein d’un dispositif bi-frontal, comme dans un long plan séquence avec une unité de lieu et de temps, le spectacle offre aux spectateurs et aux spectatrices la liberté d’opérer leur propre montage . Au plus près du plateau, des corps et des visages des interprètes, ils traquent dans les secrets des silences la richesse expressive de leurs paysages intérieurs. 15 .

THÉÂTRE DE LA CITÉ 1 Rue Pierre Baudis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%AB?In silence, so much can be said.?%BB, Michelangelo Antonioni once said. A pioneer of modern cinema, he remains a major exponent of the inner monologue.

L’événement LE SILENCE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE