Le site de Solidor, Tour Solidor, Saint-Malo
samedi 19 septembre 2026 · Tour Solidor · Saint-Malo
Informations pratiques
Le site de Solidor 19 et 20 septembre Tour Solidor Ille-et-Vilaine
Réservation et infos auprès du Guichet Culture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le Centre régional d’archéologie d’Alet, sollicité par l’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo, vous propose des visites guidées pour explorer et comprendre le site de Solidor en remontant le temps sur les traces des anciennes occupations humaines.
Tour Solidor quai Sébastopol 5400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032912 [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}] Edifice formant donjon constitué de trois tours accolées réunies par d’étroites courtines, précédé d’un bastion et d’une avancée.
Visites guidées pour explorer et comprendre le site de Solidor
©L’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo
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