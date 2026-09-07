Le site de Solidor, Tour Solidor, Saint-Malo

Informations pratiques

Le site de Solidor 19 et 20 septembre Tour Solidor Ille-et-Vilaine

Réservation et infos auprès du Guichet Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Centre régional d’archéologie d’Alet, sollicité par l’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo, vous propose des visites guidées pour explorer et comprendre le site de Solidor en remontant le temps sur les traces des anciennes occupations humaines.

Tour Solidor quai Sébastopol 5400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032912 [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 40 78 00 »}] Edifice formant donjon constitué de trois tours accolées réunies par d’étroites courtines, précédé d’un bastion et d’une avancée.

Visites guidées pour explorer et comprendre le site de Solidor

©L’Hydro – Musée maritime de Saint-Malo