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LE SITE MANUFACTURE / CITÉ DU DESIGN, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne

LE SITE MANUFACTURE / CITÉ DU DESIGN, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine et des lettres
Adresse
5 place Boivin 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire
Tarif
Groupe limité / sur inscription uniquement à partir du 3 septembre

LE SITE MANUFACTURE / CITÉ DU DESIGN 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription uniquement à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Parcourez l’histoire de l’ancienne Manufacture d’armes, lieu emblématique du patrimoine stéphanois, partiellement reconverti pour accueillir la Cité du design.
Durée : 1h
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561318290400101 »}]
Parcourez l’histoire de l’ancienne Manufacture d’armes, lieu emblématique du patrimoine stéphanois, partiellement reconverti pour accueillir la Cité du design.

©Elodie Pilon/ Ville de Saint-Etienne

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