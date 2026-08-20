LE SITE MANUFACTURE / CITÉ DU DESIGN, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne
Informations pratiques
LE SITE MANUFACTURE / CITÉ DU DESIGN 19 et 20 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire
Groupe limité / sur inscription uniquement à partir du 3 septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire
Parcourez l’histoire de l’ancienne Manufacture d’armes, lieu emblématique du patrimoine stéphanois, partiellement reconverti pour accueillir la Cité du design.
Durée : 1h
Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription
Incriptions à partir du 3 septembre
Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2620561318290400101 »}]
Parcourez l’histoire de l’ancienne Manufacture d’armes, lieu emblématique du patrimoine stéphanois, partiellement reconverti pour accueillir la Cité du design.
©Elodie Pilon/ Ville de Saint-Etienne
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