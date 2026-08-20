Le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature », Ferme des Hauts-Jardins, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 30 septembre 2026 · Ferme des Hauts-Jardins · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature » Mercredi 30 septembre, 19h00 Ferme des Hauts-Jardins Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Ce premier volet pratique du cycle « Jardiner avec la nature » conçu et animé par Hugues Trachet, maraîcher bio de la ferme des hauts jardins, sera conférence consacré au sol comme ressource essentielle d’un jardin fonctionnel (définition, observation, analyse, conseil de préparation du substrat, etc)
Partenaire : Hugues TRACHET, ferme des Hauts Jardins
Ferme des Hauts Jardins, chemin du grand marais – 25 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Ferme des Hauts-Jardins Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Participez à la conférence : le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature » animé par Hugues Trachet, maraîcher bio et découvrez les ressources essentielles d’un jardin fonctionnel
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