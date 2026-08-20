UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Villeneuve-d'Ascq

Le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature », Ferme des Hauts-Jardins, Villeneuve-d’Ascq

mercredi 30 septembre 2026 · Ferme des Hauts-Jardins · Villeneuve-d'Ascq

Le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature », Ferme des Hauts-Jardins, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Ferme des Hauts-Jardins
Adresse
Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord

Le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature » Mercredi 30 septembre, 19h00 Ferme des Hauts-Jardins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T19:00:00+02:00 – 2026-09-30T21:00:00+02:00

Ce premier volet pratique du cycle « Jardiner avec la nature » conçu et animé par Hugues Trachet, maraîcher bio de la ferme des hauts jardins, sera conférence consacré au sol comme ressource essentielle d’un jardin fonctionnel (définition, observation, analyse, conseil de préparation du substrat, etc)
Partenaire : Hugues TRACHET, ferme des Hauts Jardins
Ferme des Hauts Jardins, chemin du grand marais – 25 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Ferme des Hauts-Jardins Chemin du grand marais 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Participez à la conférence : le sol en permaculture Cycle « Jardiner avec la Nature » animé par Hugues Trachet, maraîcher bio et découvrez les ressources essentielles d’un jardin fonctionnel

À voir aussi à Villeneuve-d'Ascq (Nord)