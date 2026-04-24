Le Solar Summit revient à Bordeaux pour une 3ème édition le 21 mai 2026 !, La Faïencerie, Bordeaux (33), Bordeaux

Le Solar Summit revient à Bordeaux pour une 3ème édition le 21 mai 2026 ! Jeudi 21 mai, 08h30 La Faïencerie, Bordeaux (33) Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T13:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T13:30:00+02:00

Avec 2,8 GW de capacité photovoltaïque raccordée au premier semestre 2025, le solaire continue à battre des records en France ! Mais derrière cette performance historique, l’inquiétude reste palpable chez les professionnels du secteur.

Soutien public toujours plus incertain dans un contexte politique brouillé, difficultés à produire des panneaux solaires en France, leçons du black-out électrique survenu en Espagne et au Portugal : le Solar Summit revient pour une 3ème édition à Bordeaux le jeudi 21 mai 2026.

Une matinée de conférences et de networking pour décrypter les actualités de la filière solaire tricolore et rencontrer les professionnels du secteur.

Plus d’informations

La Faïencerie, Bordeaux (33) 24 Rue de la Faïencerie 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://solar-summit.vimeet.events/fr/tickets »}] [{« link »: « https://bordeaux-solar-summit.com/ »}]

Solaire : quelles perspectives pour une filière sous pression ? energie photovoltaïque

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