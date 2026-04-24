Le Solar Summit revient à Bordeaux pour une 3ème édition le 21 mai 2026 !, La Faïencerie, Bordeaux (33), Bordeaux
Le Solar Summit revient à Bordeaux pour une 3ème édition le 21 mai 2026 !, La Faïencerie, Bordeaux (33), Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
Le Solar Summit revient à Bordeaux pour une 3ème édition le 21 mai 2026 ! Jeudi 21 mai, 08h30 La Faïencerie, Bordeaux (33) Gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T13:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T08:30:00+02:00 – 2026-05-21T13:30:00+02:00
Avec 2,8 GW de capacité photovoltaïque raccordée au premier semestre 2025, le solaire continue à battre des records en France ! Mais derrière cette performance historique, l’inquiétude reste palpable chez les professionnels du secteur.
Soutien public toujours plus incertain dans un contexte politique brouillé, difficultés à produire des panneaux solaires en France, leçons du black-out électrique survenu en Espagne et au Portugal : le Solar Summit revient pour une 3ème édition à Bordeaux le jeudi 21 mai 2026.
Une matinée de conférences et de networking pour décrypter les actualités de la filière solaire tricolore et rencontrer les professionnels du secteur.
Plus d’informations
La Faïencerie, Bordeaux (33) 24 Rue de la Faïencerie 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://solar-summit.vimeet.events/fr/tickets »}] [{« link »: « https://bordeaux-solar-summit.com/ »}]
Solaire : quelles perspectives pour une filière sous pression ? energie photovoltaïque
SOLAR SUMMIT
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Foire à la brocante de printemps, Place des Quinconces, Bordeaux 24 avril 2026
- Fusées, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- Visite commentée : Brouillard en rade de Bordeaux, musée d’Aquitaine, Bordeaux 24 avril 2026
- La troisième main – Exposition collective, Open the door 71, Bordeaux 24 avril 2026
- WhatsApp, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux 24 avril 2026