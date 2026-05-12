Sylvanès

Le Souffle du Berger Musiques pastorales & pièces de Haendel, Bach… par La Chapelle Harmonique D. Tricou

Sylvanès Aveyron

Tarif : 15 – 15 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Dans le cadre du 49e Festival musique sacrées musiques du monde

Dans le cadre de l’année internationale du pastoralisme ce concert inédit mêlant répertoires savants et populaires nous plonge dans la musique pastorale, des airs traditionnels des montagnes aux pièces de Haendel, Bach ou Rameau, bergerettes et brunettes, en passant par les chants en langues régionales et les appels de pâtres !

Direction Valentin Tournet .

Sylvanès 12360 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 20 20

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English :

As part of the 49th Sacred Music World Music Festival

L’événement Le Souffle du Berger Musiques pastorales & pièces de Haendel, Bach… par La Chapelle Harmonique D. Tricou Sylvanès a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)