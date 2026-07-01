Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Le Souffle du Large

Samedi 18 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Promenade -Plage des Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Séance de bien-être en bord de mer Evénement offert par l’Office de Tourisme.

A 18h30 1h00 de Goshin Taïso.

A 19h30 1h00 de Yoga.



Séances animées par Amandine Legoareguer et Pascaline Descombes.





Sur inscription uniquement sur



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebQ2d2OFaUV0Rfdegr3LnTpPveuYmbBQhAqrQloahVeaKV0w/viewform?usp=header .

Promenade -Plage des Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Wellness Session by the Sea Event sponsored by the Tourist Office.

L’événement Le Souffle du Large Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer