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AGENDA · Saintes-Maries-de-la-Mer

Le Souffle du Large Saintes-Maries-de-la-Mer

samedi 18 juillet 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Promenade -Plage des Arènes
Ville
13460 Saintes-Maries-de-la-Mer
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Saintes-Maries-de-la-Mer

Le Souffle du Large

Samedi 18 juillet 2026 de 18h30 à 20h30. Promenade -Plage des Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:30:00
fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Séance de bien-être en bord de mer Evénement offert par l’Office de Tourisme.
A 18h30 1h00 de Goshin Taïso.
A 19h30 1h00 de Yoga.

Séances animées par Amandine Legoareguer et Pascaline Descombes.


Sur inscription uniquement sur

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebQ2d2OFaUV0Rfdegr3LnTpPveuYmbBQhAqrQloahVeaKV0w/viewform?usp=header   .

Promenade -Plage des Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Wellness Session by the Sea Event sponsored by the Tourist Office.

L’événement Le Souffle du Large Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

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